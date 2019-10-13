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Число жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 18

Число жертв тайфуна "Хагибис" возросло до 18
10:09 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:По сообщению местных СМИ тринадцать человек пропали без вести, а как минимум 149 человек ранены.

В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли не менее 18 человек. Об этом сообщает NHK.

"По меньшей мере 18 человек погибли от тайфуна "Хагибис" в префектурах Канагава, Тотиги, Гумма, Ивате, Мияги, Фукусима, Тиба и Сайтама", - говорится в сообщении.

При этом, по данным издания, тринадцать человек пропали без вести, а как минимум 149 человек ранены. Сейчас власти пытаются определить общее количество жертв. Ранее сообщалось о 10 погибших в результате тайфуна.

 Тайфун "Хагибис" в субботу достиг главного японского острова Хонсю и направился в сторону Токио Считается, что этот тайфун может стать самым сильным за 60 лет.

В Японии возросло количество жертв тайфуна "Хагибис"

Как сообщалось ранее, около 7 миллионов жителей крупнейшего острова Японского архипелага, Хонсю, получили предупреждения о срочной эвакуации из-за приближения тайфуна "Хагибис".

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Япония, Жертвы, Тайфун, Тайфун Хагибис, Хагибис.
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