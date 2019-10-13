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Тайфун в Японии: во время эвакуации пожилая женщина выпала из вертолета

Тайфун в Японии: во время эвакуации пожилая женщина выпала из вертолета
19:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:77-летняя женщина выпала с вертолета в ходе эвакуации.

Во время эвакуации, которая проводится из-за тайфуна "Хагибис", пожилая женщина в городе Иваки префектуры Фукусима погибла в результате падения с вертолета, передает УНН со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что 77-летняя женщина погибла после падения с высоты около 40 метров. Это произошло потому, что спасатели не смогли правильно пристегнуть крючок к ремню безопасности, в который женщина была одета.

В воскресенье Япония нарастила усилия по спасению выживших после тайфуна, который принес рекордное количество дождей, затопил огромные массивы жилых районов и унес жизни не менее 35 человек, пишет издание.

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Кроме того, около 27 тыс. военнослужащих Сил самообороны Японии были направлены в пострадавшие от тайфуна районы, включая префектуру Нагано, где они попытались спасти около 360 человек, которые оказались в затруднительном положении после обрушения дамбы реки Синано.

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Япония, Тайфун, Стихийное бедствие, Хагибис.
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