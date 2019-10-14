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Тайфун в Японии: около 100 тысяч домов остались без света

Тайфун в Японии: около 100 тысяч домов остались без света
06:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В результате тайфуна "Хагибис" в Японии около 100 тысяч домов остались без электричества.

По меньшей мере 100 тысяч домов в 13 японских префектурах остаются без электричества после тайфуна "Хагибис", который обрушился на центральные и восточные регионы страны в ночь на воскресенье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Кyodo.

Примерно половина из них, по данным энергокомпании Tokyo Electric Power, находится в столице и прилегающих к ней префектурах. Восстановить линии электропередачи планируется к середине недели. Из-за разливов рек, ряд жилых районов на северо-востоке Японии остаются подтопленными.

Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы "синкансэн", как ожидается, войдет в график в течение дня. В воскресенье на многих линиях поезда ходили с увеличенными интервалами. Столичные аэропорты Нарита и Ханэда в понедельник принимают и отправляют рейсы в обычном режиме.

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Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Погибли 33 человека, почти 200 пострадали, 19 числятся пропавшими без вести.

Метеорологи предупредили, что "Хагибис" может стать самым мощным тайфуном, который поражал Японию с 1958 года. Тогда вследствие стихии в стране погибли более 1200 человек.

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Япония, Тайфун, Хагибис.
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