Мощное землетрясение на Филиппинах: есть погибшие

Новости мира:Количество пострадавших составляет не менее 77 человек.

Число лиц, погибших в результате землетрясения, произошедшего в среду в Филиппинах увеличилось до 5, а количество пострадавших составляет не менее 77.

Об этом сообщает Xinhuanet.

"Количество погибших во время землетрясения магнитудой 6,3 на Филиппинах увеличилось до 5 человек, а количество пострадавших составляет не менее 77 человек", - говорится в сообщении.

В среду СМИ сообщали об одном погибшем и 20 пострадавших из-за этой стихии.

Напомним, землетрясение силой в 6,3 балла произошло в эту среду на острове Миндао в южной части Филиппин. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров.