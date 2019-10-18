Внук экс-президента Казахстана в Лондоне пролил кровь полицейского

Новости мира:Назарбаев-младший под воздействием наркотиков покусал местного полицейского в Лондоне.

Внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана приговорили к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Сообщается, что Назарбаева-младшего признали виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, сопротивлялся полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь".

Приговор предусматривает испытательный срок в 18 месяцев. Если в течение этого срока Назарбаев нарушит закон, приговор будет вместо условного реальным.

Кроме этого, Назарабаев должен отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продлению лечения от наркотической зависимости, а также выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов.

Как пишет СМИ, обвинение утверждает, что сначала представители Казахстана пытались замять дело.

По словам обвинителя, в полицию поступил звонок от "представителя казахстанской власти", который пытался вступить в переговоры, чтобы "не позорить семью Назарбаевых", однако полицейские "вступать в контакт отказались".

Паспорт внука экс-президента Казахстана было изъято.