В Японии помилуют более пол миллиона заключенных

Правительство Японии решил помиловать около 550 тысяч человек, заключенных за незначительные правонарушения, по случаю церемонии интронизации императора Нарухито.
Об этом сообщает Kyodo News.
“Японское правительство решило в пятницу помиловать около 550 000 заключенных с незначительными нарушениями по случаю церемонии интронизации императора Нарухито на следующей неделе”, - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, речь идет о заключенных, которые по меньшей мере три года назад были осуждены за незначительные нарушения закона.
В правительстве, чтобы избежать критики общественности, подчеркнули, что планируемая амнистия является “ограниченной по сравнению с предыдущими помилованиями”.
Отмечается, что последняя амнистия состоялась в 1993 году по случаю свадьбы императора.