Споры за Кашмир: между Индией и Пакистаном опять обострился конфликт

Новости мира:На границе Индии и Пакистана произошли столкновения, есть жертвы.

На границе между пакистанской и индийской частями спорного региона Кашмир вновь произошла эскалация конфликта. Вследствие столкновения есть погибшие.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так по данным полиции Индии, пакистанские пограничники открыли огонь, из-за чего с индийской стороны погибли двое солдат и один мирный житель.

В то же время пакистанская сторона сообщает о шести жертвах. Как сообщает Reuters, много пострадавших есть с обоих сторон.

Как известно особый статус штата Кашмир, прописанный в конституции Индии, был упразднен 5 августа. В ответ на это Исламабад заявил об ухудшении дипотношений.

На территорию Кашмира претендуют Индия и Пакистан. Так в 1947 году Великобритания предоставила независимость Британской Индии, разделив её территорию на две страны. Оба государства имеют администрации в отдельных районах провинции.

Отметим, что в индийской части провинции сохраняются сильные сепаратистские настроения, а потому Нью-Дели держит в здесь значительное количество военных и полицейских подразделений. Индия часто обвиняла Пакистан в подогревании протестных настроений, однако официальный Исламабад эти обвинения отвергает.