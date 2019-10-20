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Споры за Кашмир: между Индией и Пакистаном опять обострился конфликт

Споры за Кашмир: между Индией и Пакистаном опять обострился конфликт
14:13 Сегодня Телеграф

Новости мира:На границе Индии и Пакистана произошли столкновения, есть жертвы.

На границе между пакистанской и индийской частями спорного региона Кашмир вновь произошла эскалация конфликта. Вследствие столкновения есть погибшие. 

Об этом сообщает Deutsche Welle. 

Так по данным полиции Индии, пакистанские пограничники открыли огонь, из-за чего с индийской стороны погибли двое солдат и один мирный житель. 

В то же время пакистанская сторона сообщает о шести жертвах. Как сообщает Reuters, много пострадавших есть с обоих сторон. 

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Как известно особый статус штата Кашмир, прописанный в конституции Индии, был упразднен 5 августа. В ответ на это Исламабад заявил об ухудшении дипотношений. 

На территорию Кашмира претендуют Индия и Пакистан. Так в 1947 году Великобритания предоставила независимость Британской Индии, разделив её территорию на две страны. Оба государства имеют администрации в отдельных районах провинции. 

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Отметим, что в индийской части провинции сохраняются сильные сепаратистские настроения, а потому Нью-Дели держит в здесь значительное количество военных и полицейских подразделений. Индия часто обвиняла Пакистан в подогревании протестных настроений, однако официальный Исламабад эти обвинения отвергает. 

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Индия, Пакистан, Перестрелка, Кашмир.
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