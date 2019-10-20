Американское правосудие спровоцировало протесты в Гондурасе

Новости мира:В Гондурасе тысячи жителей вышли 19 октября на протесты после того, как в США суд Нью-Йорка осудил брата президента Гондураса за торговлю наркотиками.

Протесты начались после того, как в пятницу Хуан Антонио "Тони"Эрнандес (младший брат президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса) был осужден судом Нью-Йорка в рамках дела о торговле наркотиками, которое было названо американской прокуратурой "делом о незаконном обороте наркотиков, спонсированом государством (Гондурасом — ред.)". Тони Эрнандесу грозит пожизненное заключение.

После признания Эрнандеса младшего виновным тысячи жителей Гондураса вышли на улицы. Протестующие перекрыли ключевые дороги в половине из 18 провинций страны. Беспорядки охватили несколько населенных пунктов, но полиция не сообщает о задержанных.

Президент Эрнандес настаивает на том, что приговор не против Гондураса и правительство страны борется с незаконным оборотом наркотиков. В субботу он принял участие в параде в честь вооруженных сил страны и разместил в социальных сетях свои фотографии, на которых он улыбался рядом с Временным поверенным в делах США в Гондурасе. Эрнандес заявил, что работает над укреплением связей между двумя государствами для борьбы с наркоторговлей.

Президент Гондураса заявил, что обвинения его брата в участии в торговле наркотиками были инспирированы гондурасскими наркоторговцами, экстрадированными в США.

Эрнандес вступил в должность президента на второй четырехлетний срок в январе 2018 года, несмотря на конституционный запрет на переизбрание.

Осужденные торговцы наркотиками в ходе судебного разбирательства в США против его брата утверждали, что они участвовали в обеих кампаниях Эрнандеса на пост президента, в ответ на обещание Эрнандеса защищать их бизнес.

Имя президента Гондураса не раз фигурирует в материала дела, расследуемого в США, в рамках которого его брат признан виновным в наркоторговле, однако никаких официальных обвинений высокопоставленному чиновнику власти США не выдвигали.

Сын предыдущего президента Гондураса Порфирио Лобо, в 2017 году признался, что является частью сети по торговле наркотиками и был приговорен к 24 годам лишения свободы в США.