Протесты в Каталонии: полиция открыла стрельбу (Фото, Видео)

Новости мира:В Барселоне полиция стреляла в протестующих резиновыми пулями.

Полиция Барселоны начала применять спецсредства для разгона радикально настроенных протестующих после того, как молодежь набросилась на пожарный отряд.

Об этом сообщает ITV.

Как и накануне ночью, протестующие начали возводить на улицах рядом со зданием Национальной полиции Каталонии баррикады из подручных средств. Для строительства заграждений в ход идут доски, мешки с уличных урн, мусор и даже декоративные деревья.

Barcelona.

Llegan dos bomberos y no apagan el fuego, sino que saludan a los CDR en plan coleguis. pic.twitter.com/h0urtLA712 — Antidisturbios (@FuerzasDelOrden) October 19, 2019

Ранее в субботу хулиганы уже поджигали баррикады, которые затем прибыли тушить пожарные. Однако незадолго до полуночи по местному времени агрессивные протестующие с кулаками набросились на сотрудников пожарного отряда, не давая им выполнять работу.

После этого правоохранители применили против митингующих травматическое оружие. Разъяренную толпу удалось вытеснить на немалое расстояние, пожарные смогли потушить огонь, что пылал посреди проезжей части.

Противостояние протестующих и полиции продолжается.