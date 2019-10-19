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Протесты в Каталонии: глава местного правительства обратился к Мадриду

Протесты в Каталонии: глава местного правительства обратился к Мадриду
18:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Лидер Каталонии призвал Мадрид к переговорам после пяти дней протестов.

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал к переговорам с центральным правительством Испании после пяти дней беспорядков, произошедших из-за заключения каталонских лидеров, выступающих за независимость региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы призываем исполняющего обязанности премьер-министра испанского правительства сесть за стол переговоров, чтобы поговорить", - сказал Торра, добавив, что насилие на этой неделе не отражает мирного характера каталонского движения за независимость.

"Насилие никогда не было и никогда не будет нашим образом, ни в Барселоне, ни в Таррагоне, ни в Ллейде, ни в Жироне", - сказал он, имея в виду города Каталонии, которые были охвачены протестами.

В Каталонии произошли самые ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицейскими

Барселона в пятницу пережила саму страшную ночь городских беспорядков за десятилетие, когда молодые люди в масках перекрывали дороги горящими мусорными баками и бросали камни в силовиков. Полиция отвечала шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

По данным местных властей, 182 человек по всему региону пострадали, в том числе 152 в Барселоне. Около 17 полицейских также попали в больницы. Полиция заявила, что арестовала 54 человек в пятый день столкновений.

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Испания, Протесты, Каталония, Ким Торра.
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