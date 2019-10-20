Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки
МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки
Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
Готово ли человечество до аномальной жары в будущем: исследование ученых
Готово ли человечество до аномальной жары в будущем

Массовые протесты в Чили: есть погибшие (Фото)

Массовые протесты в Чили: есть погибшие (Фото)
11:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Чили во время массовых протестов погибли три человека.

В Чили три человека погибли в ходе протестов, которые переросли в массовые беспорядки с поджогом зданий и автомобилей.

Об этом сообщает BBC.

"Три человека погибли в результате пожара внутри супермаркета в Сантьяго во время протестов в Чили", - говорится в сообщении.

Два человека погибли на месте происшествия, еще один умер в больнице.

Протесты в Каталонии: полиция открыла стрельбу (Фото, Видео)

Президент Чили Себастьян Пиньера приостановил действие решения о повышении тарифов на проезд в метро, повлекшего протесты, но протесты продолжаются.

Правительство объявило чрезвычайное положение, направило в Сантьяго военных и ввело ночной комендантский час.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Протесты, Чили, Метро, Себастьян Пиньера, Протесты в Чили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
02 Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
03 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
04 Вызов скорой помощи: что нужно знать
05 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм
Переход на зимнее время: как подготовить свой организм
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье
К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Британский певец презентует свой первый рождественский альбом (Фото, Видео)
Робби Уильямс презентует свой первый рождественский альбом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь