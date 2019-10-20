Массовые протесты в Чили: есть погибшие (Фото)

Новости мира:В Чили во время массовых протестов погибли три человека.

В Чили три человека погибли в ходе протестов, которые переросли в массовые беспорядки с поджогом зданий и автомобилей.

Об этом сообщает BBC.

"Три человека погибли в результате пожара внутри супермаркета в Сантьяго во время протестов в Чили", - говорится в сообщении.

Два человека погибли на месте происшествия, еще один умер в больнице.

Президент Чили Себастьян Пиньера приостановил действие решения о повышении тарифов на проезд в метро, повлекшего протесты, но протесты продолжаются.

Правительство объявило чрезвычайное положение, направило в Сантьяго военных и ввело ночной комендантский час.