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Власти Чили пошли на уступки и отменили повышение платы за проезд в метро

Власти Чили пошли на уступки и отменили повышение платы за проезд в метро
09:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава национальной обороны генерал-майор Хавьер Итуррьягу дель Кампо распорядился ввести в столице комендантский час в ответ на непрекращающиеся "акты насилия".

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил повышение платы на проезд на метро менее чем через день после того, как ввел чрезвычайное положение в столице страны — Сантьяго — из-за беспорядков, связанных с ростом цен на билеты.

Об этом сообщает DW.

"Я со смирением услышал голос моих соотечественников", - заявил Пиньера.

Между тем глава национальной обороны генерал-майор Хавьер Итуррьягу дель Кампо распорядился ввести в столице комендантский час в ответ на непрекращающиеся "акты насилия".

Подобная мера вступает в силу впервые после падения режима диктатора Аугусто Пиночета в 1990 году и будет действовать минимум в двух столичных районах и двух коммунах с 22.00 субботы по 07.00 воскресенья по местному времени. По словам Итуррьягу, 20 октября будет произведена новая оценка ситуации в области правопорядка и принято решение относительно дальнейшего поддержания комендантского часа либо его отмены.

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Первые протестные акции против повышения цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (1,17 доллара США) начались в Сантьяго около недели назад. Сначала сотни школьников и студентов в знак протеста ездили без билетов, потом начались демонстрации.

В общей сложности из-за поджогов были сильно повреждены 20 станций. Руководство метрополитена оценивает ущерб в 700 тысяч долларов. По данным газеты La Tercera, на станциях работало большое число полицейских, при этом минимум 156 из них получили травмы. В ходе беспорядков задержаны около 180 человек.

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Руководство метрополитена объявило о приостановке работы в выходные 19 и 20 октября. Ожидается, что к 21 октября "серьезные повреждения инфраструктуры" будут устранены, после чего пассажиры снова смогут пользоваться услугами подземки.

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Протесты, Чили, Метро, Себастьян Пиньера, Протесты в Чили.
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