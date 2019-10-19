В Чили массове беспорядки из-за подорожания метро - объявлено чрезвычайное положение

Новости мира:Такое решения было принято в результате беспорядков из-за подорожания проезда в метро.

Президент Чили Себастьян Пиньера в пятницу объявил чрезвычайное положение в столице страны Сантьяго из-за массовых беспорядков после повышения стоимости проезда в метро.

Об этом Deutsche Welle сообщает со ссылкой на агентство AFP.

Беспорядки в Сантьяго начались после повышения цены на проезд в метро в пиковые часы, которая выросла с 800 до 830 песо (1,17 доллара США). На протяжении всей пятницы в нескольких районах столицы произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В разных частях города протестующие строили баррикады и дрались с полицейскими, использовавшими против них водометы и слезоточивый газ.

В ночь на субботу демонстранты подожгли здания энергетической компании ENEL и отделения Банка Чили в центре города, а также бросали ”коктейли Молотова” на станциях метро. По данным администрации метрополитена, были повреждены почти все 164 станции, разбиты турникеты и ворота.

После этого движение метрополитена, который ежедневно перевозит около 3 миллионов пассажиров, было прекращено. Ожидается, что метро будет закрыто на протяжении всех выходных.