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США продолжают "давить" на Кубу: расширены санкции

США продолжают "давить" на Кубу: расширены санкции
08:44 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:США ограничивают различные сферы деятельности Кубы через усиление санкций.

Министерство торговли США ужесточает правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, в том числе лизинга авиационной техники, предоставления определенных видов пожертвований и поставок телекоммуникационного оборудования. Соответствующее заявление было размещено на сайте Минторга США, передает УНН.

Решение, согласно которому власти США "вводят дальнейшее ужесточение правил экспорта и реэкспорта некоторой продукции на Кубу", вступит в силу 21 октября. "Новые правила, в частности, вводят поправки в политику выдачи лицензий для Кубы..., чтобы установить политику презумпции отказа в лизинге авиационной техники для кубинских государственных авиакомпаний", — говорится в документе.

Новые правила "делают невозможным для правительства Кубы и коммунистической партии получение некоторых видов безвозмездных пожертвований". Они также ограничивают спектр "телекоммуникационного оборудования, которое правительство Кубы может получить без специальной лицензии".

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Как утверждает Минторг США, эти действия направлены на то, чтобы "привлечь кубинский режим к ответственности за репрессии в отношении кубинского народа, а также поддержку режима (президента Николаса) Мадуро в Венесуэле".

На Кубе готовятся к топливному кризису из-за американских санкций против Венесуэлы.

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США, Санкции, Куба.
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