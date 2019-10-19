США продолжают "давить" на Кубу: расширены санкции

Новости мира:США ограничивают различные сферы деятельности Кубы через усиление санкций.

Министерство торговли США ужесточает правила экспорта и реэкспорта некоторых видов продукции на Кубу, в том числе лизинга авиационной техники, предоставления определенных видов пожертвований и поставок телекоммуникационного оборудования. Соответствующее заявление было размещено на сайте Минторга США, передает УНН.

Решение, согласно которому власти США "вводят дальнейшее ужесточение правил экспорта и реэкспорта некоторой продукции на Кубу", вступит в силу 21 октября. "Новые правила, в частности, вводят поправки в политику выдачи лицензий для Кубы..., чтобы установить политику презумпции отказа в лизинге авиационной техники для кубинских государственных авиакомпаний", — говорится в документе.

Новые правила "делают невозможным для правительства Кубы и коммунистической партии получение некоторых видов безвозмездных пожертвований". Они также ограничивают спектр "телекоммуникационного оборудования, которое правительство Кубы может получить без специальной лицензии".

Как утверждает Минторг США, эти действия направлены на то, чтобы "привлечь кубинский режим к ответственности за репрессии в отношении кубинского народа, а также поддержку режима (президента Николаса) Мадуро в Венесуэле".