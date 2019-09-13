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Куба готовится к топливному кризису на фоне санкций США против Венесуэлы

Куба готовится к топливному кризису на фоне санкций США против Венесуэлы
05:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:На Кубе готовятся к топливному кризису, из-за американских санкций против Венесуэлы.

Власти Кубы предупредили граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы.

Об этом информирует BBC.

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что стране стоит ожидать проблем с поставками топлива в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

По словам кубинского лидера, на поставки существенно влияют санкции США против Венесуэлы - основного источника нефти для страны.

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В связи с этим Канель предположил, что на следующей неделе произойдут отключения электроэнергии. В мае Куба уже объявила об ограничении реализации большинства продуктов вследствие эмбарго США.

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США, Санкции, Куба, Венесуэла, Топливный кризис.
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