Куба готовится к топливному кризису на фоне санкций США против Венесуэлы

Новости мира:На Кубе готовятся к топливному кризису, из-за американских санкций против Венесуэлы.

Власти Кубы предупредили граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы.

Об этом информирует BBC.

"Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что стране стоит ожидать проблем с поставками топлива в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

По словам кубинского лидера, на поставки существенно влияют санкции США против Венесуэлы - основного источника нефти для страны.

В связи с этим Канель предположил, что на следующей неделе произойдут отключения электроэнергии. В мае Куба уже объявила об ограничении реализации большинства продуктов вследствие эмбарго США.