Куба готовится к топливному кризису на фоне санкций США против Венесуэлы

Власти Кубы предупредили граждан о неизбежности серьезного топливного кризиса, вызванного санкциями США против Венесуэлы.
Об этом информирует BBC.
"Президент Кубы Мигель Диас-Канель предупредил, что стране стоит ожидать проблем с поставками топлива в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.
По словам кубинского лидера, на поставки существенно влияют санкции США против Венесуэлы - основного источника нефти для страны.
В связи с этим Канель предположил, что на следующей неделе произойдут отключения электроэнергии. В мае Куба уже объявила об ограничении реализации большинства продуктов вследствие эмбарго США.