США ограничат поступление валюты на Кубу

Новости мира:Новые санкции США будут касаться денежного сектора и ограничат возможность переводить деньги на Кубу.

С 9 октябре вступают в действие новые американские санкции против Кубы. Ограничения будут касаться денежных переводов. Американцы смогут переслать своим родственникам на Кубе не больше 1 тысячи долларов. Об этом пишет "Сегодня".

Кроме этого, нельзя будет переслать деньги близким родственникам кубинских чиновников и членов Коммунистической партии Кубы. Также банкам будет запрещено обрабатывать транс акции которые находятся за пределами юрисдикции США.

В тоже время, разрешено пересылать деньги людям, которые незаняты на работах в госсекторе.

"Мы делаем дополнительные шаги для финансовой изоляции кубинского режима. США возлагают на кубинский режим ответственность за подавление граждан Кубы и поддержку других диктатур по всему региону, вроде незаконного режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро ", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

На Кубе уже отреагировали на американские санкции. Там считают, что денежные санкции против Кубы направлены на раздел карибской нации. Но они не дадут никакого результата. а только усилят не восприятие блокады на острове.

"Мы решительно отвергаем реализацию мероприятий, объявленных США и направленных на усиление экономической блокады Кубы. Попытка разделить кубинцев не увенчается успехом ", - сказано в сообщении.