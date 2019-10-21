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"Нет насилию над женщинами!": полиция в Баку не дала провести акцию

"Нет насилию над женщинами!": полиция в Баку не дала провести акцию
02:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Баку полиция блокировала проведение акции по защите прав женщин.

В столице Азербайджана, Баку силовики не позволили провести акцию по защите прав женщин.

Об этом сообщает «Радио свобода».

В акции приняли участие около 60 человек — женщины и мужчины, которые их поддержали — они планировали пройти по улицам города. Однако полиция преградила им путь и вырывала плакаты из рук.

Активисты смогли пройти маршем около ста метров, скандируя «Нет насилию над женщинами!», «Нет ранним бракам!». Нескольких участников силовики задержали, но впоследствии отпустили.

Как сообщает Meydan.tv, в заявлении участников акции заявили, что активисты вышли на протест против убийств женщин, случаев физического и психологического насилия, которые в последнее время участились.

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«Мы боремся за права молодых девушек, лишенных права на образование, которых насильно выдают замуж, вынужденных накладывать на себя руки», — говорят организаторы акции.

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Азербайджан, Протесты, Баку.
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