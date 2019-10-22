Южной Корее пришлось поднимать истребители из-за вторжения российских самолетов

Новости мира:Южная Корея подняла истребители из-за вторжения шести военных самолетов РФ.

Шесть российских военных самолетов вторглись во вторник в зону идентификации целей ПВО (KADIZ) Южной Кореи.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, три истребителя СУ-27 и два бомбардировщика ТУ-95 четыре раза входили в зону идентификации Корейской противовоздушной обороны (KADIZ) между 9:23 и 14:44 без предупреждения и пробыли в зоне около четырех часов перед тем, как покинуть ее около 15:13", - говорится в сообщении.

Самолеты РФ нарушили над водами возле наиболее восточных островов Кореи. Речь идет об островах Докдо и Уллындо в Восточном море, городом Пхохан и островом Чечжу в Желтом море.

ВВС Южной Кореи подняли на перехват истребители F-15K. Агентство также отмечает, что самолеты РФ не нарушали территориальное воздушное пространство страны.

Всего в этом году самолеты РФ вторгались в зону KADIZ 20 раз.