Цукерберг обвинил Россию в "изощренном" вмешательстве в выборы

Новости мира:Средствами социальных сетей хакеры из ряда стран намерены повлиять на грядущие выборы в США.

Россия, Иран и Китай предпринимают попытки оказания влияния на выборы 2020 года, заявил в понедельник главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.

"В настоящее время мы видим, как Россия, Иран и Китай все активнее и, используя все более изощренные тактики, пытаются вмешаться в выборы", - сказал Цукерберг в интервью телеканалу NBC News, говоря о президентских выборах 2020 года.

Между тем, он заверяет, что Facebook удастся обеспечить необходимую защиту от вмешательства, поскольку с 2016 года компания сыграла важную роль в предотвращении попыток оказать влияние на выборы в разных странах мира, в том числе во Франции, Германии, а также в Индии и Бразилии.

"Мы способны оперативно обнаруживать их (попытки вмешательства - ред.) и предпринимать необходимые действия", - отметил глава Facebook. Он подчеркнул, что "наши системы сейчас намного более усовершенствованные, чем в прошлом".

Ранее в понедельник компания объявила о том, что удалила четыре сети аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, которые были вовлечены в "скоординированное неавторизованное поведение". Группа аккаунтов была удалена в рамках компании по борьбе с дезинформацией и влиянием на избирательные процессы.

В Facebook сообщили, что три из четырех сетей имели иранское происхождение, еще одна - российское.

"Они были нацелены на (пользователей - ред.) США, Северной Африки и Латинской Америки... В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между друг другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий", - отмечается в сообщении Facebook.