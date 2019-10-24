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Конец противостоянию: Пакистан и Индия подписали историческое соглашение

Конец противостоянию: Пакистан и Индия подписали историческое соглашение
15:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Согласно положениям соглашения, ежедневно 5 тысяч паломников-сикхов будут иметь право прохода через Каратарпурский коридор.

Пакистан и Индия в этот четверг подписали исторический договор об открытии Картарпурского коридора, который снял напряжение между обеими странами в спорном регионе Кашмир.

Об этом сообщает DND.

"В четверг на линии разграничения в Картарпур Индия и Пакистан подписали историческое соглашение о границе. Оно предусматривает открытие Картарпурского коридора, что, с одной стороны, позволит индийским сикхам совершать паломничества к месту рождения их духовного лидера Баба Гуру Нанака, а с другой - существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году чуть не дошло до открытой войны", - говорится в сообщении.

Так, согласно положениям соглашения, ежедневно 5 тысяч паломников-сикхов будут иметь право идти через этот коридор.

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Отмечается, что договор был подписан именно накануне празднования 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов. Индия и Пакистан перед тем, как достичь этого важного договора, прошли через 3 раунда сложных переговоров.

Как сообщалось, обе страны, которые, к тому же, обладают ядерным оружием, прошли через несколько вооруженных конфликтов в течение второй половины 20 века из-за споров в Кашмире. А последнее серьезное обострение, которое едва не вылилось в очередную войну, произошло в феврале этого года, когда был обстрелян конвой индийских силовиков, а затем регулярно происходили перестрелки на границе.

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Индия, Пакистан, Соглашение, Кашмир.
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