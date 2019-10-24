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ЕП присудил премию Сахарова заключенному уйгурскому активисту

ЕП присудил премию Сахарова заключенному уйгурскому активисту
14:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Ежегодную премию Андрея Сахарова получил уйгурский активист, которого в 2014 году приговорили к пожизненному.

Премию Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова получил приговоренный к пожизненному заключению уйгурский активист Ильхам Тохти.

Об этом сообщается в Twitter Европарламента.

"Очень рады объявить, что Ильхам Тохти стал лауреатом премии имени Сахарова. Он посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства Китая, однако был приговорен к пожизненному заключению в 2014 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Европарламента, Тохти является сторонником внедрения в Китае законов о региональной автономии. В 2014 году его приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в сепаратизме. С 2017 года в концентрационные лагеря поместили более миллиона уйгуров.

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"Присуждая эту премию, мы настоятельно призываем правительство Китая освободить Тохти и уважать права меньшинств", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что премия в размере 50 тыс. евро будет вручаться во время церемонии награждения в Страсбурге 18 декабря.

Европарламент с 1988 года присуждает премию имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

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Китай, Европарламент, Премия Сахарова, Страсбург, Ильхам Тохти.
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