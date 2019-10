ЕП присудил премию Сахарова заключенному уйгурскому активисту

Премию Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова получил приговоренный к пожизненному заключению уйгурский активист Ильхам Тохти.

Об этом сообщается в Twitter Европарламента.

"Очень рады объявить, что Ильхам Тохти стал лауреатом премии имени Сахарова. Он посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства Китая, однако был приговорен к пожизненному заключению в 2014 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте Европарламента, Тохти является сторонником внедрения в Китае законов о региональной автономии. В 2014 году его приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в сепаратизме. С 2017 года в концентрационные лагеря поместили более миллиона уйгуров.

"Присуждая эту премию, мы настоятельно призываем правительство Китая освободить Тохти и уважать права меньшинств", - говорится в сообщении.

