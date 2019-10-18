Сенцов в конце ноября выступит в Европарламенте

Новости Украины:Олег Сенцов посетит Европарламент 25 ноября.

Бывший украинский узник Кремля Олег Сенцов посетит Европейский парламент в конце ноября.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Сенцов приедет в Европейский парламент в понедельник, 25 ноября, чтобы выступить в Совете по иностранным делам. Очевидно, он получит премию Сахарова во время пленарного заседания Европарламента позже на той же неделе", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 моряка, которых захватила ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.