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В ЕП подтвердили номинацию Навального на премию Сахарова

В ЕП подтвердили номинацию Навального на премию Сахарова
20:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Российский оппозиционер Алексей Навальный попал в список номинантов на премию Сахарова.

Политические группы Европарламента представили свои предложения относительно кандидатов на соискание Премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова этого года, среди которых названо имя российского оппозиционера и общественного деятеля Алексея Навального.

Об этом в понедельник на пресс-конференции рассказал руководитель пресс-офиса Европарламента Нейл Корлетт (Neil CORLETT) - сообщает корреспондент.

"Политические группы представили свои предложения относительно кандидатов на Премию имени Сахарова. В этом году у нас есть несколько кандидатов, таких как Алексей Навальный, российский юрист, Мариел Франко, бразильский общественный активист и правозащитник, Кловелис Сильва Душ Сантуш, бразильский защитник окружающей среды и прав человека, Чиф Райони, борец с уничтожением лесов в районе Амазонки, Илэм Тотти, китайский правозащитник, борец за права уйгурского меньшинства, Жан Виллес, бразильский защитник прав человека, журналист, преподаватель и политик, а также группа студентов из Кении под названием "Восстановление", которые защищают права женщин", - сказал представитель Европарламента.

По словам Корлетта, Комитет по иностранным делам Европарламента проведет обсуждение кандидатур 30 сентября, во время которого представит информацию об этих людях и об их заслугах. 24 октября текущего года "Конференция президентов" Европарламента (руководителей политических групп) объявит победителя. Церемония награждения состоится во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге 18 декабря 2019 года.

Президент Европарламента хочет встретиться с Сенцовым

Премия имени А. Сахарова - это ежегодная награда, которую Европарламент присуждает ведущим общественным деятелям и борцам за права человека, с момента основания этой награды в 1988 году. Для того, чтобы выдвинуть кандидата на соискание премии им. Сахарова, за него должны высказаться не менее 40 депутатов Европарламента, при этом каждый такой европейский политик имеет право поддержать только одну кандидатуру.

В 2018 году премия имени А. Сахарова была присуждена украинскому режиссеру и общественному деятелю Олегу Сенцову, который на момент присуждения награды находился в российской тюрьме за свои убеждения и за сопротивление российской аннексии Крыма.

В конце октября Олег Сенцов может получить премию Сахарова, это должно произойти на заседании Европарламента.

Ранее о номинации Алексея Навального на премию Сахарова сообщали СМИ.

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Премия, Европарламент, Премия Сахарова, Алексей Навальный, Андрей Сахаров.
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