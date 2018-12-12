Европарламент наградил украинского режиссера Сенцова премией Сахарова

Новости Украины: Премию Сахарова украинскому режиссеру незаконно осужденному в России Сенцову вручили его сестре в Страсбурге.

Сегодня, 12 декабря, в Страсбурге состоялась церемония вручения премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Нынешний лауреат премии – незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов – на церемонии представляла его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Сам Олег Сенцов удерживается за полярным кругом в российской колонии в Лабытнанги. Поэтому сестра и адвокат Дмитрий Динзе получили премию вместо Олега Сенцова.

"Я не могу сейчас присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой… Андрей Сахаров - это человек, на которого, безусловно, стоит равняться, и стоять даже где-то чуть рядом с ним - это уже большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма, но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", - зачитала обращение О.Сенцова его сестра на вручении премии.

Напомним, Олега Сенцова задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже ему предъявили обвинения в хранении оружия и взрывчатки. Сенцов отрицал все обвинения. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.

Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро.

Андрей Сахаров бывший советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975), действительный член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека. Накануне 23-го съезда КПСС (1966) Сахаров вместе с другими учеными в письме к Брежневу предостерегал перед возрождением сталинизма в СССР. В 1968 году опубликовал в "Самиздате" меморандум "О прогрессе, мирном сотрудничестве и интеллектуальной свободе", в котором требовал либерализации СССР и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. С 1972 года Сахаров и Комитет прав человека неоднократно заступались перед властью за заключенных деятелей украинской культуры, в частности за Мороза, Черновола, Плюща, Ивана Багряного, Строкатую-Караванскую, Стуса и других. В 1980 году его вместе со второй женой диссиденткой-правозащитницей Еленой Боннэр арестовали и отправили в ссылку в Горький (сейчас Нижний Новгород) за критику действий советского правительства в Афганистане. В конце 1986 ученому разрешили вернуться в Москву и занять свое место в Академии Наук. Умер он в 1989 году.