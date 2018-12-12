Освобождение Сенцова: Президент РФ "обещал подумать"

Новости Украины: Глава РФ в ответ на просьбы освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова пообещал подумать.

Президент РФ Владимир Путин на закрытой части заседания обновленного состава Совета по правам человека "пообещал подумать" об освобождении незаконно осужденного украинского режисера Олега Сенцова. Об этом он сказал в ответ на просьбу кинорежиссера Александра Сокурова, сообщает ТАСС со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

"Александр Сокуров вновь обратился к президенту с просьбой освободить Олега Сенцова, президент пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать", - сказал глава российского СПЧ.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин в очередной "обратил внимание на правовой аспект этого дела".

Глава РФ всегда заявляет, что украинский режиссер осужден "не за творчество", а за то, что, "как установил суд", якобы "посвятил свою жизнь террористической деятельности".

Как сообщалось, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченка приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он держался 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В целом в России и анексованому Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.