Сенцова переводят из медицинской части колонии в отряд

Новости Украины: В результате серьезных проблем со здоровьем Олега Сенцова, вызванных длительной голодовкой, российские тюремщики переведут его из медчасти колонии.

Управление ФСИН РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергает наличие у Олега Сенцова серьезных проблем со здоровьем, вызванных длительной голодовкой.

"По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения", - заявили в ведомстве.

При этом в Управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу не уточнили причин, по которым Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами.

Ранее правозащитница Татьяна Щур сообщала, что Сенцову три недели не выдают посылку с теплыми вещами и продуктами питания, извещение о которой пришло в колонию в Лабытнанги в конце ноября.

В воскресенье адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

Как сообщалось, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченка приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он голодал 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В целом в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.