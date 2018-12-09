Адвокат: У Сенцова нашли проблемы с печенью, почками и сердцем

Новости Украины: В результате голодовки у украинского режиссера Олега Сенцова обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

У незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова обнаружены органические изменения сердца, печени и почек из-за длительного голодания. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

По словам адвоката, длительная голодовка, которую держал Сенцов в заключении, не прошла бесследно, у него обнаружены "органические изменения сердца, печени и почек".

"Здоровье оставляет желать лучшего, по крайней мере, те органические изменения, которые у него были, может быть пройдут. Пока 100%-е прогнозы дать никто не может по поводу его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится, неизвестно", — сказал адвокат.

Как сообщалось, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченка приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - до 20.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он держался 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В целом в России и анексованому Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.