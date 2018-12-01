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Сестра Сенцова - о выходе из голодовки политзаключенного украинца

Сестра Сенцова - о выходе из голодовки политзаключенного украинца
10:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: У украинского политзаключённого в РФ Сенцова остаются проблемы с почками и печенью.

У украинского политзаключённого в России Олега Сенцова, который в начале октября прекратил голодовку, остаются проблемы с почками и печенью, он ещё не окреп после длительной голодовки, сообщила его сестра Наталья Каплан.

"Олег постепенно выбирается из голодовки. Он до конца ещё не окреп. Известно, что у него остаются проблемы с почками и печенью, и пока нет никаких прогнозов, смогут ли они восстановиться", - сказала она агентству в субботу.

Н.Каплан также подтвердила, что намерена посетить церемонию вручения премии Сахарова вместе с адвокатом Дмитрием Динзе 12 декабря в Страсбурге (Франция).

Адвокат рассказал о состоянии Сенцова

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "удерживаемых в РФ". Во время голодовки медицинский персонал колонии поддерживал его жизнь питательными смесями.

5 октября заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщил, что О.Сенцов прекратил голодовку, письменно согласившись принимать пищу. Сам осужденный заявлял о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления. Заявление осужденного распространил его адвокат Дмитрий Динзе. При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.

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Украина, РФ, Олег Сенцов, Наталья Каплан.
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