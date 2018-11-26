Адвокат рассказал о состоянии Сенцова

Новости Украины: У Сенцова после голодовки обнаружены изменения в почках, сердце и печени.

Длительная голодовка не прошла для удерживаемого Россией в колонии строгого режима украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова бесследно, у него обнаружены изменения в почках, сердце и печени, сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеется изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно. И про курочку - это бред, ничего такого не было", - написал адвокат на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Д.Динзе также проинформировал, что О.Сенцов с ноября не получает "Новую газету" и переживает, что не может её читать.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.

Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах Сенцова планировали кормить принудительно.

За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.