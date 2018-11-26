Депутаты Европарламента планируют приехать в колонию к Сенцову

Новости Украины: Для вручения премии имени Сахарова политзаключенному Сенцову запланировано через две недели.

Европейский парламент намерен добиться посещения в российском лагере украинского политзаключенного Олега Сенцова с целью вручения ему правозащитной премии имени Сахарова. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Киеве заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Европарламент обратился к российским ведомствам, чтобы Олег Сенцов мог самостоятельно приехать в Брюссель и собственноручно получить этот приз, но, скорее всего, этого не произойдет... Мы сейчас активно добиваемся, чтобы отстоять идею допуска делегации Европарламента в лагерь к Олегу Сенцову. Это было бы впервые, когда иностранная делегация проведывает Олега Сенцова", - сказала Хармс.

"Через две недели это вручение позволит вновь поднять тему Сенцова и всех украинских политзаключенных в путинских гулагах. Особенно это будет актуально в связи с эскалацией в Азовском море, поэтому мы используем это мероприятие, чтобы более детально проинформировать о нынешней ситуации в Украине", - отметила евродепутат.

Как сообщила политик, в день вручения премии Сенцову будет презентован проект, разработанный Евросоюзом совместно с российским правозащитным обществом "Мемориал", в рамках которого составлен полный список всех политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

"На презентации этот список политзаключенных будет вручен всем журналистам", - сообщила Хармс.

Премия имени Сахарова "За свободу мысли" - ежегодная награда Европейского парламента, наивысшая в области защиты прав человека. Основана в 1988 году. Награда вручается за достижения в следующих областях: защита прав человека и его основных свобод; развитие демократии и отстаивание верховенства права; уважение к международному законодательству; защита прав меньшинств.