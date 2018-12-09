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Правозащитница: Политзаключенному уже три недели не отдают посылку с теплыми вещами

Правозащитница: Политзаключенному уже три недели не отдают посылку с теплыми вещами
21:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В посылке тёплые вещи, продукты и фильмы, подобранные друзьями.

В российской колонии незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову не отдают посылку с теплыми вещами, продуктами и фильмами, которая пришла на почту в Лабытнанги еще 17 ноября. Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.

" Уже 17-го она была на почте в Лабытнангах. Потом её почему-то отправили в Салехард, чтобы вернуть на почту уже 20-го. По словам "служащей колонии, отвечающей за передачи", извещение в колонию пришло 27 ноября. И тут началась политика. Как и в прошлый раз, ровно год назад, посылку не вручают уже 3 недели", - написала Щур.

Как подчеркнула правозащитница, слухи о том, что "отправитель превысил положенный вес" - лукавство.

"Еще в 2017 году был отменен лимит веса посылок и передач, равный 20 кг. Он был привязан к весу посылок, лимитированном Почтой России. А она, родимая, определила максимум в 50 килограммов. То, что учреждения ФСИН России нарушают закон, нас не удивляет. Но мириться с этим мы не собираемся", - написала правозащитница.

Она сообщила, что уже направлены жалобы на сайты президента России, ФСИН и генпрокуратуры, откуда они пересланы в соответствующие структуры Ямало-Ненецкого округа, о чем правозащитники получили уведомления.

"Но ни от этого УФСИН, ни от начальника колонии, где выходит из голодовки Сенцов, ответа на наши обращения пока не получено", - рассказала Щур, язвительно добавив, что "может быть, колония ждет 12 декабря – дня вручения Олегу Сахаровской премии в Европарламенте, чтобы в этот день сделать ему подарок?".

По словам правозащитницы срок хранения посылки на почте истекает через 6 дней, но "единственно милосердной оказалась Почта России".

"В Челябинске у нас взяли заявление на продление срока хранения, а в Лабытнангах сочувственно поведали, что сроки хранения посылок в колонию продлеваются автоматически с двух положенных недель до месяца. "Не беспокойтесь, получит ваш посылку", - сказала мне милая женщина", - рассказала Щур.

Адвокат: У Сенцова нашли проблемы с печенью, почками и сердцем

Как сообщалось, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченка приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - до 20. Сенцов находится в колонии в Лабытнанги, что за Полярным кругом.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он держался 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В целом в России и анексованому Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Россия, РФ, Олег Сенцов, Политзаключенный.
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