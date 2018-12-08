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Суббота, 08.12.2018
Еврокоммссар обратился к РФ: Отпустите Сенцова получить премию Сахарова
Еврокоммссар обратился к РФ: Отпустите Сенцова получить премию Сахарова
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Еврокоммссар обратился к РФ: Отпустите Сенцова получить премию Сахарова

Еврокоммссар обратился к РФ: Отпустите Сенцова получить премию Сахарова
08:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Еврокомиссар Хан призвал Россию освободить Сенцова на вручение премии Сахарова.

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан призвал Россию отпустить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова на вручение премии Сахарова в Страсбурге.

"На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейским парламентом. Осужденный на 20 лет заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова", - написал еврокомиссар в микроблоге Твиттер.

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Как сообщалось, О.Сенцов, незаконно осужденный на 20-летний срок в РФ, удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Церемония вручения премии состоится 12 декабря. В Европарламент также пригласили его адвоката Дмитрия Динзе и сестру Наталью Каплан.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент намерен добиться посещения в российском лагере украинского политзаключенного Олега Сенцова с целью вручения ему правозащитной премии имени Сахарова.

Накануне уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) России Анатолий Сак рассказал о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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РФ, Еврокомиссар, Олег Сенцов, Йоханесс Хан.
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