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Захваченные моряки: украинские консулы встретились с моряками

Захваченные моряки: украинские консулы встретились с моряками
17:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинские консулы посетили семерых захваченных ранее РФ моряков.

Министерство иностранных дел заявляет, что украинские консулы в Москве уже посетили семерых украинских моряков в следственных изоляторах "Матросская тишина" и "Лефортово". Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Мы принимаем системные меры по защите прав украинских военнопленных моряков, незаконно удерживаемых в Российской Федерации, и благодаря скоординированным, настойчивым действиям наших консулов получен доступ дипломатов к нашим военнопленным", - сказал Погорельцев.

"Вчера консул посетил трех раненых моряков в "Матросской тишине". Сегодня посетил четырех моряков в "Лефортово". Держатся ребята мужественно. Определены даты посещения моряков в "Лефортово", в том числе 10 числа будут посещены шесть человек, 11-го - шесть человек и 12-го - пять человек", - отметил директор Департамента консульской службы.

В то же время он уточнил, что ранения трех военных "не несут угрозы жизни".

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"Вопрос об адвокатской защите решен. Государство оплатит соответствующие услуги адвокатов по защите прав военнопленных моряков. Все причастные министерства и ведомства Украины принимают исчерпывающие меры, активно работают над тем, чтобы наши военнопленные быстрее вернулись домой", - сказал он.

По словам Погорельцева, важной составляющей является консолидированная международная позиция, поддержка в вопросе необходимости освобождения Россией украинских моряков.

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РФ, Моряки, МИД Украины, Матросская тишина, Украинские моряки, Лефортово, Украинские консулы, Сергей Погорельцев.
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