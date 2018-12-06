Консулов с Украины пустили к раненым морякам

Новости Украины: Украинских консулы проводят встречу с захваченными моряками ВМС Украины.

В Москве украинские консулы проводят встречу с тремя ранеными моряками ВМС Украины, захваченными российскими военными у Керченского пролива. Об этом после брифинга в Милане, где проходила встреча министров ОБСЕ, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Именно сейчас наши консулы встречаются с тремя ранеными ребятами", - сказал Климкин.

Он добавил, что до конца недели консулы должны встретиться с каждым моряком, чтобы посмотреть, в каком они состоянии.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, а также 24 моряков.

Подконтрольные России "суда" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех задержанных украинских моряков.

Теперь 21 украинский военный находится в московском СИЗО "Лефортово", еще трое раненых - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер - также в Москве, у медчасти изолятора "Матросская тишина".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня участвует в 25-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. В центре внимания его участников - вопрос российской агрессии против Украины.