Захваченные моряки: письма родителей наконец передали украинцам

Новости Украины: Захваченным украинским морякам передали письма от родителей.

Трем раненым украинским морякам в следственном изоляторе "Матросская тишина"передали письма родителей, ранее задержанные из-за цензуры. Об этом в Facebook сообщила фотожурналистка и общественная активистка Виктория Ивлева, выложив ответ системы "ФСИН-письмо".

"Администрация учреждения СИЗО-1 "Матросская тишина" извещает Вас, что письмо 2229448 прошло цензуру и вручено адресату 6 декабря 2018 г.", - говорится в типовом ответе.

Также, Ивлева отметила, что письма переданы украинским морякам.

Ранее сообщалось, что погранкорабли РФ осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, совершавших плановый переход из одесского порта в мариупольский. Таким образом спецназовцы России захватили 24 моряка, также обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе.

Позже в Крыму "суды", подконтрольные РФ, арестовали на два месяца всех захваченных моряков.

На текущий момент, в московском СИЗО "Лефортово" находится 21 украинский моряк и еще трое раненных – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер – в медчасти московского изолятора "Матросская тишина".