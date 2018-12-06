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Захваченные моряки: письма родителей наконец передали украинцам

Захваченные моряки: письма родителей наконец передали украинцам
14:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Захваченным украинским морякам передали письма от родителей.

Трем раненым украинским морякам в следственном изоляторе "Матросская тишина"передали письма родителей, ранее задержанные из-за цензуры. Об этом в Facebook сообщила фотожурналистка и общественная активистка Виктория Ивлева, выложив ответ системы "ФСИН-письмо".

"Администрация учреждения СИЗО-1 "Матросская тишина" извещает Вас, что письмо 2229448 прошло цензуру и вручено адресату 6 декабря 2018 г.", - говорится в типовом ответе.

Также, Ивлева отметила, что письма переданы украинским морякам.

Ранее сообщалось, что погранкорабли РФ осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, совершавших плановый переход из одесского порта в мариупольский. Таким образом спецназовцы России захватили 24 моряка, также обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе.

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Позже в Крыму "суды", подконтрольные РФ, арестовали на два месяца всех захваченных моряков.

На текущий момент, в московском СИЗО "Лефортово" находится 21 украинский моряк и еще трое раненных – Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер – в медчасти московского изолятора "Матросская тишина".

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Россия, Письма, СИЗО, РФ, Моряки, Российская Федерация, Украинские моряки, СИЗО "Матросская тишина".
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