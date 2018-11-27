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Подконтрольный РФ суд арестовал первую группу украинских моряков

Подконтрольный РФ суд арестовал первую группу украинских моряков
16:42 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сегодня, 27 ноября, в оккупированном Симферополе для захваченных украинских моряков избрали меру пресечения.

Крымский "суд" арестовал первую группу украинских моряков, захваченных РФ – Виктора Варемеза и Сергея Цыбизова. Об этом написал в Facebook журналист Антон Наумлюк.

"Украинские моряки. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 25 января 2019 года, члена экипажа буксира "Яны Капу" Виктора Варемеза. Очевидно, такая же мера пресечения будет избрана и для остальных украинских моряков", - написал Наумлюк.

Журналист также отметил, что суд оккупантов арестовал украинского моряка Сергея Цыбизова.

Также, глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля опубликовал на своей странице в Facebook видео момента, когда оккупанты привезли украинских моряков к подконтрольному РФ суду Симферополя.

Напоминаем, что 25 ноября пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, которые совершали плановый переход из одесского порта в мариупольский порт Азовского моря. После этого спецназовцы РФ захватили ранее обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них, по данным украинских ВМС, находились 23 моряка, шестеро были ранены.

В России объявили о намерении судить украинских моряков по ч. 3 ст. 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы.

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Как ранее заявлял адвокат Эдем Семедляев, захваченных моряков разделили на три группы: суд над одной состоится в оккупированном Симферополе сегодня, 27 ноября, вторую будут судить завтра, а раненых - позже в Керчи.

Вчера, 26 ноября, Верховная Рада приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" в 10 областях на 30 дней .

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АР Крым, Симферополь, Суд, РФ, Керченский пролив, Моряки, Украинские моряки, Суд над моряками, Захваченные моряки.
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