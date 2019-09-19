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Навальный стал кандидатом на получение премии Сахарова

Навальный стал кандидатом на получение премии Сахарова
06:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Российский оппозиционер Навальный претендует на премию, лауреатом которой является Сенцов.

Законодатели с крупнейшей в Европарламенте группы Европейской народной партии выдвинули кандидатуру российского оппозиционера Алексея Навального на соискание премии Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Как говорится в распространенном 18 сентября заявлении группы, Навальный "не только защищает свободу мысли в России, но является одним из немногих голосов правды" в этой стране.

Навальный является одним из самых активных критиков президента России Владимира Путина, много раз был заключен, лишен возможности баллотироваться на пост президента России и был кандидатом в мэры российской столицы Москвы.

Конечный срок выдвижения кандидатур на престижную премию имени Сахарова - 19 сентября.

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Другие кандидаты включают Ильхаму Тохты, сторонника уйгурского меньшинства Китая, отбывающий пожизненное наказание по обвинению в сепаратизме.

В 2018 году лауреатом премии Сахарова стал украинский режиссер Олег Сенцов. Получить свою награду вовремя крымчанин не смог, поскольку находился за решеткой в России.

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Россия, Премия Сахарова, Алексей Навальный.
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