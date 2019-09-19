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РФ оказалась не готова к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского

РФ оказалась не готова к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского
00:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Россия заблокировала определение возможной даты разведения в районе Золотого и Петровского.

Российская сторона в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заблокировала определение возможной даты разведения в районе Золотого и Петровского.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Однако российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках", - говорится в сообщении.

Также сегодня на переговорах обсуждались ход работ по восстановлению моста в Станице Луганской.

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Кроме того, пресс-секретарь Кучмы сообщила, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к холодному времени года.

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Россия, Донбасс, Дарка Олифер, Разведение сил, ТКГ.
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