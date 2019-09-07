Президент Европарламента хочет встретиться с Сенцовым

Новости Украины:Президент ЕП хочет вручить Сенцову премию Сахарова лично.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли приветствовал освобождение из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова и выразил намерение лично вручить ему премию имени Сахарова.

Об этом он написал в Twitter.

"С облегчением и искренней радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он восстал против произвола, с достоинством отстаивал демократию и права человека. Надеюсь вскоре вручить ему парламентскую Премию имени Сахарова лично", - заявил президент Европарламента.

It is with relief and profound joy that I learnt today of the release of Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov. He resisted injustice with dignity and stood up for democracy and human rights. I look forward to being able to hand him Parliament's #SakharovPrize in person soon pic.twitter.com/riy7EruWI3 — David Sassoli (@EP_President) September 7, 2019

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряков, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Крымского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России.

После 145 дней голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах, Сенцов "письменно согласился на прием пищи". Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления". Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.