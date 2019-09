Президент Европарламента хочет встретиться с Сенцовым

Президент Европейского парламента Давид Сассоли приветствовал освобождение из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова и выразил намерение лично вручить ему премию имени Сахарова.

Об этом он написал в Twitter.

"С облегчением и искренней радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он восстал против произвола, с достоинством отстаивал демократию и права человека. Надеюсь вскоре вручить ему парламентскую Премию имени Сахарова лично", - заявил президент Европарламента.

It is with relief and profound joy that I learnt today of the release of Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov. He resisted injustice with dignity and stood up for democracy and human rights. I look forward to being able to hand him Parliament's #SakharovPrize in person soon pic.twitter.com/riy7EruWI3

— David Sassoli (@EP_President) September 7, 2019