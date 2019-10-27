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На северо-западе Афганистана силовики отбили атаку боевиков

На северо-западе Афганистана силовики отбили атаку боевиков
02:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Афганистане правительственные силы отбили атаку боевиков на центр провинции Фарьяб.

Правительственные силы Афганистана отбили крупное наступление талибов на центр провинции Фарьяб.

Попытка боевиков "Талибан" захватить город Маймана, административный центр провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана отбита, сообщил "Интерфаксу" командир батальона пограничной полиции Фарьяба Хомид Сайфи.

По его словам, вечером в субботу талибы, используя крупные силы, предприняли штурм города Маймана с северо-западного направления. Наступление было отбито после боя, продолжавшегося несколько часов.

"Наступление отбито, в районе населенного пункта Хваджа-Номусо убито 45 террористов", - сообщил Сайфи.

В Афганистане боевики убили по меньшей мере 27 гражданских

Между тем, пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии сообщает, что армейская авиация нанесла удары по опорным пунктам боевиков в 18 км от города Маймана.

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Афганистан, Боевики, Атака, силовики.
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