На северо-западе Афганистана силовики отбили атаку боевиков

Правительственные силы Афганистана отбили крупное наступление талибов на центр провинции Фарьяб.
Попытка боевиков "Талибан" захватить город Маймана, административный центр провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана отбита, сообщил "Интерфаксу" командир батальона пограничной полиции Фарьяба Хомид Сайфи.
По его словам, вечером в субботу талибы, используя крупные силы, предприняли штурм города Маймана с северо-западного направления. Наступление было отбито после боя, продолжавшегося несколько часов.
"Наступление отбито, в районе населенного пункта Хваджа-Номусо убито 45 террористов", - сообщил Сайфи.
Между тем, пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии сообщает, что армейская авиация нанесла удары по опорным пунктам боевиков в 18 км от города Маймана.