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Полная ликвидация в водоемах: в Японии изменили геном рыбы

Полная ликвидация в водоемах: в Японии изменили геном рыбы
06:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Японии для полной ликвидации в водоемах, ученые изменили геном самца синежаберного солнечника.

Японские ученые изменили геном самца чужеродного вида рыбы с целью ее ликвидации в водоемах страны.

Об этом сообщает NHK.

«Группа японских ученых во главе с Хироюки Окамото сообщила об успешной модификации генома самца синежаберного солнечника, чужеродного для Японии вида рыбы, чтобы потомство самок этого вида было не в состоянии выводить икру», - говорится в сообщении.

Как указывается, синежаберный солнечник (Lepomis macrochirus), появился в водоемах Японии более 50 лет назад, традиционный ареал его обитания - Северная Америка.

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Эта рыба оказывает значительное негативное влияние на экосистему Японии, поскольку уничтожает местные виды рыб.

Теперь, как ожидают ученые, благодаря изменению генома, потомство нежелательной рыбы будет сокращаться в последующих поколениях.

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Япония, Рыба, Cинежаберный солнечник.
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