Полная ликвидация в водоемах: в Японии изменили геном рыбы

Японские ученые изменили геном самца чужеродного вида рыбы с целью ее ликвидации в водоемах страны.
Об этом сообщает NHK.
«Группа японских ученых во главе с Хироюки Окамото сообщила об успешной модификации генома самца синежаберного солнечника, чужеродного для Японии вида рыбы, чтобы потомство самок этого вида было не в состоянии выводить икру», - говорится в сообщении.
Как указывается, синежаберный солнечник (Lepomis macrochirus), появился в водоемах Японии более 50 лет назад, традиционный ареал его обитания - Северная Америка.
Эта рыба оказывает значительное негативное влияние на экосистему Японии, поскольку уничтожает местные виды рыб.
Теперь, как ожидают ученые, благодаря изменению генома, потомство нежелательной рыбы будет сокращаться в последующих поколениях.