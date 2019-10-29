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Тайфун в Японии: количество жертв почти достигло 100

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Тайфун в Японии: количество жертв почти достигло 100
10:05 Сегодня Телеграф

Новости мира:Количество погибших из-за обрушившегося на Японию в октябре тайфуна Хагибис и спровоцированных им ливней выросло до 98 человек.

В Японии количество погибших в результате обрушившегося на Японию в октябре тайфуна "Хагибис" и спровоцированных им ливней выросло до 98 человек, десять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает национальное общественное телевидение Японии.

Ранее правительство Японии объявило часть пострадавших районов зонами чрезвычайного бедствия, что предоставило Кабинету министров возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.

Средства будут направлены на восстановление дорог и канализационных систем, укрепление берегов рек, рекультивацию сельскохозяйственных земель.

К Японии приближается новое стихийное бедствие

Напомним, 12 октября тайфун Хагибис ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Был объявлен максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио.

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Япония, Жертвы, Тайфун в Японии, Тайфун Хагибис.
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