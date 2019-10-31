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Национальная трагедия: в Японии сгорел 500-летний замок из наследия ЮНЕСКО

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Национальная трагедия: в Японии сгорел 500-летний замок из наследия ЮНЕСКО
09:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Японии в городе Наха в префектуре Окинава ночью загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На японском острове Окинава в пожаре сгорело главное здание и другие постройки замка Сюри, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает NHK.

"Пожар уничтожил главное здание и другие постройки замка Сюри, находящегося в южной японской префектуре Окинава и внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Управление пожарной охраны города Наха получило сообщение о пожаре в ночь на четверг. Представители пожарных говорят, что шесть зданий на территории замка сгорели, включая главное здание, а также северное и южное здания.

По их словам, 4200 квадратных метров территории замка пострадали от пожара.

Как известно, фестиваль, посвященный культуре королевства Рюкю, проводился в этом замке. По сообщению полиции, организаторы фестиваля до поздней ночи готовили одно из мероприятий.

Замок до пожара

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Следует подчеркнуть, что замок Сюри первоначально был построен около 500 лет назад. В 1933 году он был признан национальным сокровищем, а в ходе битвы за Окинаву во время Второй мировой войны был разрушен. Главное здание замка было восстановлено в 1992 году. Другие здания на территории замка были также восстановлены. В 2000 году остатки первоначального замка, а также другие руины замков королевства Рюкю были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Пожар, Япония, ЮНЕСКО, Сюри.
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