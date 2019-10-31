Индия разделила Джамму и Кашмир

Новости мира:Таким образом индийское руководство стремится усилить правительственный контроль над этим неспокойным спорным с Пакистаном регионом.

Индийские власти формально реорганизовала неспокойный штат Джамму и Кашмир в две новые федеральные административные территории.

Об этом сообщает BBC

"Индия официально разделила штат Джамму и Кашмир на две новые федеральные административные единицы, которые будут управляться прямо из столицы. Отныне Джамму и Кашмир будут одной территорией, а Ладакх, который граничит с Китаем, другой", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что власти Индии анонсировала это намерение еще в августе, когда также был упразднен автономный статус Джамму и Кашмира. Таким образом индийское руководство стремится усилить правительственный контроль над этим неспокойным спорным с Пакистаном регионом.

Как известно, борьба за Кашмир продолжается с тех пор, как в 1947 году Великобритания предоставила независимость своей бывшей колонии, которая по религиозному признаку разделилась на индуистскую Индию и мусульманский Пакистан.

Границы между ними нет только в Кашмире, однако там существует так называемая линия контроля. Регион населен преимущественно мусульманами, а подконтрольная Индии его часть – единственный в стране штат, где индуисты находятся в меньшинстве.