В Бельгии в фуре-холодильнике с овощами обнаружили 12 нелегалов

Новости мира:Полиция Бельгии обнаружила 12 нелегальных мигрантов в фуре-рефрижераторе с овощами, припаркованной на автостоянке.

В фуре-рефрижераторе, которая перевозит овощи, припаркованной на автоплощадке, полиция обнаружила 12 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает RTBF.

"12 мигрантов обнаружили в рефрижераторе с овощами, припаркованном на автостоянке в районе муниципалитета Оуд-Тюрнхаут", - говорится в сообщении.

Задержанных - как отмечается, все они живы и в добром здравии - перевели в отделение по делам иностранцев. Выяснилось, что они прибыли из Сирии и Судана.

Полицию на автостоянку вызвал водитель фуры, который заподозрил, что в его машине прячутся люди.

Как сообщалось, британские полицейские на территории индустриального парка в Эссекс, что на юго-востоке Англии, нашли грузовик, в котором находились тела 39 мигрантов. Все они были гражданами Китая.