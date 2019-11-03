Аномальная засуха в Китае: на востоке страны зафиксирован самый низкий уровень осадков за полвека

Новости мира:Жители китайской провинции страдают от крупнейшей за последние 50 лет засухи.

Восточная китайская провинция Аньхой страдает от сильной засухи. Уровень осадков здесь самый низкий с 1961 года — сообщает ИА Синьхуа.

По данным властей провинции Аньхой, в период с 12 августа по 28 октября среднее количество осадков в регионе составило 83,9 мл — на 60 % меньше обычной нормы. Это самый низкий показатель с 1961 года.

Из-за засухи пострадали 45 городов и уездов провинции Аньхой. Засуха затронула более миллиона местных жителей. Пострадал урожай на 400 тысячах гектаров сельхозугодий. Прямой экономический ущерб составил около 277 миллионов долларов США.

В трех городах, расположенных вдоль реки Янцзы, нынешняя засуха стала сильнейшей за последние 50 лет. У жителей некоторых самых пострадавших районов провинции нарушено водоснабжение.

По прогнозам синоптиков, в течение ближайшей недели в большинстве районов провинции осадков не ожидается. Поэтому будет использован метод засева облаков для искусственного увеличения осадков.