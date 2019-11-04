В Дели из-за сильного смога закрыли школы

Новости мира:В столице Индии в связи с сильным смогом закрыли все школы.

Из-за высокого уровня загрязнения воздуха в Дели, столице Индии, пришлось закрыть школы, а также отменить более 30 рейсов из местного аэропорта.

Об этом сообщает ВВС.

"Школы закрыты, более 30 рейсов отменены, строительные работы остановлены, так как город утопает в густом тумане", - говорится в сообщении.

По словам главного министра Дели Арвида Кеджривала, загрязнение воздуха "достигло невыносимого уровня".

Во многих районах города качество воздуха в воскресенье ухудшилось до уровня "опасный", что может грозить респираторными заболеваниями.

Министр здравоохранения Дели Сатендар Джайн посоветовал горожанам избегать физических нагрузок на свежем воздухе, особенно в утренние и поздние вечерние часы.

Жителям Дели также настоятельно рекомендуют носить маски-респираторы и плотно закрывать двери и окна.

Как отмечается, главной причиной смога является выжигание остатков растений на окружающих город полях по завершении сельскохозяйственного сезона, а также национальный праздник Дивали, во время которого массово запускают фейерверки.

Кроме того воздух в Дели загрязняют строительная пыль и выбросы от автомобилей и предприятий.