Ким Чен Ын намерен до конца года снова встретиться с Трампом

Новости мира:Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца этого года.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, планирует провести следующий саммит с президентом США Дональдом Трампом еще до конца этого года.

Об этом заявил депутат парламента Южной Кореи Ким Мин Ки после заседания комитета по разведке, сообщает Yonhap.

“Разведка Южной Кореи считает, что Ким нацелился на еще один саммит (с Трампом - ред.) в декабре”, - сказал он.

По словам другого депутата, Ли Он Чжэ, вероятно, Ким Чен Ын принял соответствующее решение после консультаций между представителями Вашингтона и Пхеньяна, состоявшихся в начале октября в Швеции.

Как сообщалось, в последний раз лидеры США и КНДР встречались в демилитаризованной зоне Корейского полуострова в июне. Они согласились возобновить переговоры на рабочем уровне, которые прекратились после неудачного февральского саммита двух лидеров во Вьетнаме.

С июня прошлого года Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами Северной Кореи, но существенного прогресса достичь не удалось.