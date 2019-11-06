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В Таиланде неизвестный напал на пункт пропуска: по меньшей мере 15 погибших

В Таиланде неизвестный напал на пункт пропуска: по меньшей мере 15 погибших
07:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:По меньшей мере, 15 человек убиты и четверо ранены в результате перестрелки на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла.

В ночь на среду, 6 ноября, неизвестные совершили вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда, погибли по меньшей мере 15 человек, сообщают местные СМИ.

"Вероятно, это работа повстанцев. Это одна из самых крупных атак за последнее время", - цитируют они представителя службы региональной безопасности.

Сообщается, что нападавшие, чтобы уйти от преследования, использовали взрывчатку и разбросанные по дороге гвозди.

Яла - одна из четырёх провинций Таиланда, где преобладают мусульмане. До 1909 года она и провинции Паттани и Наратхиват были частью независимого Малайского мусульманского султаната.

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По данным организации Deep South Watch, отслеживающей нападения, связанные с сепаратизмом, с 2004 года в этих трех провинциях в результате мятежей погибло около 7 тыс. человек.

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Таиланд, Жертвы, Паттани, Наратхиват.
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