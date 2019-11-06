В Гонконге вооруженный мужчина напал на члена парламента

Вооруженный ножом мужчина напал на члена законодательного совета Гонконга Хэ Цзюньяо. Об этом сообщает South China Morning Post.
В результате нападения пострадали еще два человека. Все трое были госпитализированы.
Нападавшего задержали, о его личности и мотивах пока не сообщается.
Как уточняется, нападение произошло в районе Туен Мун. В момент нападения Хэ Цзюньяо общался с избирателями в рамках предвыборной кампании у своей палатки.
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После нападения в пресс-службе политика сообщили, что Хэ Цзюньяо получил ранение грудной клетки и в ближайшее время его прооперируют. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.
Также ранения получили двое коллег парламентария. У них травмы руки и кисти.
Хэ Цзюньяо является противником антиправительственных протестов и выступает за силовое подавление демонстраций, которые длятся в мегаполисе уже пять месяцев.
Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.
Демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга.