В Гонконге вооруженный мужчина напал на члена парламента

Новости мира:Вооруженный ножом мужчина атаковал члена законодательного совета Гонконга Хэ Цзюньяо.

Вооруженный ножом мужчина напал на члена законодательного совета Гонконга Хэ Цзюньяо. Об этом сообщает South China Morning Post.

В результате нападения пострадали еще два человека. Все трое были госпитализированы.

Нападавшего задержали, о его личности и мотивах пока не сообщается.

Как уточняется, нападение произошло в районе Туен Мун. В момент нападения Хэ Цзюньяо общался с избирателями в рамках предвыборной кампании у своей палатки.

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После нападения в пресс-службе политика сообщили, что Хэ Цзюньяо получил ранение грудной клетки и в ближайшее время его прооперируют. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Также ранения получили двое коллег парламентария. У них травмы руки и кисти.

Хэ Цзюньяо является противником антиправительственных протестов и выступает за силовое подавление демонстраций, которые длятся в мегаполисе уже пять месяцев.

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

Демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга.